بالفيديو.. توقعات مورينيو لمواجهة إسبانيا وإيران

كشف محلل قناة RT، المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، توقعاته للمباراة التي ستجمع غدا، المنتخب الإسباني بنظيره الإيراني ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

ورجح الداهية مورينيو كفة بطل العالم عام 2010 منتخب إسبانيا، حيث قال: "قبل كل شيء أرى أن إيران لديها مدربا له خبرة عالية وتجارب عديدة في كأس العالم، ومن البديهي أن إسبانيا هي إسبانيا. يمكن أن أقول أن إسبانيا، حتى بدون اللاعبين الذين لم يتم استدعاؤهم للمشاركة في كأس العالم، مرشحة أيضا لتحقيق إنجازات عظيمة، فإمكانياتها رائعة.. أعتقد أن إسبانيا ستفوز، لكن إيران ستشكل لها بعض المتاعب التكتيكية".

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المصدر: RT