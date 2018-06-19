نيمار يضطر لمغادرة تدريبات البرازيل بسبب آلام في الكاحل (فيديو)

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن نجمه نيمار اضطر إلى مغادرة الحصة التدريبية وهو يعرج بسبب آلام في الكاحل الأيمن.

وشارك نيمار في بداية الحصة بشكل طبيعي. وفي القسم الثاني من الحصة التدريبية أمسك نيمار بكاحل قدمه اليمنى متأثرا بآلام قبل أن يلتحق مباشرة بغرف الملابس وهو يعرج، ما يثير القلق بعد ما يقرب من أربعة أشهر على العملية الجراحية التي خضع لها إثر إصابة بكسر في مشط قدمه اليمنى.

وقال المتحدث باسم الاتحاد البرازيلي فينسينيوس رودريغيش: "لم ينسحب من الحصة التدريبية بسبب ألم في القدم، ولكن في الكاحل الأيمن، بسبب عدد الأخطاء التي ارتكبت بحقه (الأحد)" في إشارة إلى المباراة ضد سويسرا (1-1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لمونديال روسيا.

وأضاف: "سيتدرب بشكل طبيعي غدا الأربعاء. بما أنه شكا من آلام في هذا المستوى من القدم، قرر الطاقم الطبي ترك الأمر في يد أخصائي العلاج الطبيعي لعلاجه ليوم إضافي".

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وبعدما غاب نيمار عن التمارين الجماعية أمس في سوتشي، بدأت هذه الآلام المستمرة تغذي قلق منتخب السامبا في باقي مباريات كأس العالم.

وعانى أغلى لاعب في العالم العائد مؤخرا من إصابة أبعدته عن الملاعب لثلاثة أشهر وهددت مشاركته في كأس العالم، من الأخطاء الكثيرة التي ارتكبها بحقه السويسريون في لقاء الأحد.

المصدر: أ ف ب