نسخة المشجع المكسيكي تعيش حياة مفعمة بالأفراح في روسيا

جاء مشجعو المنتخب المكسيكي إلى روسيا بنسخة كارتونية لصديقهم خافيير الذي لم تسمح له زوجته بالسفر إلى روسيا لحضور مباريات كرة القدم.

وقال أصحاب خافيير: "كننا نخطط لهذه الزيارة على مدى أربع سنوات لكن في آخر لحظة قال خافيير إن امرأته لم تسمح له بالسفر ولم ينضم إلى مجموعتنا. ولذلك دبرنا أسلوب أخذه معنا دون إذن سيدته. والآن يستمتع بأوقاته!"

Mexican fans came to Russia with a cardboard photo of their friend whose wife didn’t let him go. 😂😂 🇲🇽 #WorldCup pic.twitter.com/7XEl6Uh1y7 — Footy Jokes (@Footy_JokesOG) 18 июня 2018 г.

اللافت أن أصدقاء خافيير ينشرون صوره في أماكن مختلفة لعرض حياته المفعمة بالفرح في روسيا.

وما يكتب على قميص هذا الشاب المكسيكي: امرأتي قالت لي "لا".

ويذكر أن نسخة خافيير تحظى بشعبية كبيرة لدى الفتيات الروسيات.

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المصدر: eurosport.ru