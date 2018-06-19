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حكم إماراتي يدير مباراة فرنسا والبيرو في مونديال روسيا

الرياضة

حكم إماراتي يدير مباراة فرنسا والبيرو في مونديال روسيا
Reuters Ivan Alvarado
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الثلاثاء، تولي الإماراتي محمد عبد الله إدارة مباراة فرنسا والبيرو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في مونديال روسيا.

وستقام مباراة فرنسا والبيرو الخميس القادم على ملعب "يكاتيرينبورغ أرينا" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

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وأصبح عبد الله ثاني حكم عربي يدير مباراة في النسخة الحالية للعرس الكروي العالمي، بعدما سبقه البحريني نواف شكر الله الذي يدير مباراة بولندا مع السنغال التي تقام حاليا.

ومونديال روسيا هو أول بطولة كأس عالم للحكم الإماراتي، الذي سبق وأدار عدة مباريات في بطولة كأس آسيا التي أقيمت عام 2015.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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