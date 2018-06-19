قبل ساعات من مواجهة روسيا.. مدرب مصر يكشف أسلحته

أكد المدرب الأرجنتيني للمنتخب المصري لكرة القدم، أن بإمكانه الاعتماد على محمد صلاح في مواجهة روسيا، اليوم، لأنه "سلاح" مهم في هجوم الفراعنة.

وأكد كوبر في مؤتمر صحفي عقده قبيل مواجهة روسيا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018، أنه لا يوجد لاعب واحد في الملعب، لذا لا يمكن للفريق الروسي التركيز على صلاح بمفرده، وتجاهل بقية اللاعبين، مضيفا أن المنتخب الروسي سيواجه منتخبا قويا.

وشدد كوبر على محاولاته لتصحيح الأخطاء التي ظهرت أمام المنتخب الأوروغوياني في المباراة الأولى (0-1)، مشيرا إلى أنه سيحاول تفادي تكرار تلك الأخطاء أمام الدب الروسي.

المصدر: وكالات