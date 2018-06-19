مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة بولندا والسنغال

تستهل بولندا مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه السنغال، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبي كولومبيا واليابان.

وأعلن كل من آدم ناوالكا مدرب بولندا وأليو سيسيه مدرب السنغال تشكيلتهما الرسمية لبداية اللقاء الذي ينطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

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المصدر: twitter/fifaworldcup