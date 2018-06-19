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سواريز يحتفل بـ "مئويته" ضد السعودية في مونديال روسيا

19 يونيو 2018 | 14:05 GMT
سواريز يحتفل بـ "مئويته" ضد السعودية في مونديال روسيا
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/ Reuters

يخوض مهاجم الأوروغواي لويس سواريز مباراته الدولية الرقم 100 في بطولة كأس العالم 2018 التي تقام نسختها الـ 21 في روسيا.

وسيكون مهاجم برشلونة الاسباني على موعد مع هذا الرقم، الأربعاء، ضد السعودية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، والتي تقام في مدينة روستوف.

وسيكون المنتخب الأمريكي الجنوبي أمام فرصة سانحة لضمان تأهله إلى الدور ثمن النهائي، بعد فوزه في المباراة الأولى على مصر (1-0)، علما أن السعودية تلقت خسارة قاسية ضد روسيا 0-5.

ويأمل المهاجم البالغ من العمر 31 عاما أن يكون هذا المونديال أفضل بالنسبة إليه على الصعيد الشخصي من النسختين الأخيرتين.

في مونديال جنوب أفريقيا 2010، طرد بعدما "أدى" دور حارس المرمى في المباراة أمام غانا، وقطع بيده كرة متجهة إلى الشباك. تلقى بطاقة حمراء، إلا أنه - وبحرمانه غانا من هدف محقق - ساعد الأوروغواي على بلوغ الدور نصف النهائي (بركلات الترجيح 4-2 إثر التعادل 1-1).

واكتسبت هذه الحادثة شهرة جعلتها تحظى بصفحة خاصة لها على الموقع الإلكتروني للموسوعة الحرة "ويكيبيديا". سواريز نفسه وصف ما قام به بأنه "أفضل صدة في البطولة"...

ورغم ذلك، لا تقارن هذه الحادثة بما قام به المهاجم المشاغب في مونديال 2014. أوقف عن ممارسة كرة القدم لمدة أربعة أشهر بعدما "عض" المدافع الإيطالي جورجيو كيليني خلال المباراة ضد ايطاليا (1-0) في الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة.

المفارقة أن هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها في مسيرته، بل الثالثة!

اعترض لاعبو الأوروغواي على طريقة التعامل مع نجمهم من قبل السلطات الكروية، ولكن هذه الاعتراضات لم تنل تأييدا خارج بلاده.

ويثير سواريز الإعجاب والانتقاد بشكل متساو تقريبا، إلا أن موهبته غير قابلة للتشكيك بها. على رغم تناقضاته، نجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب الأوروغواي برصيد 51 هدفا في 99 مباراة.

خمسة من هذه الأهداف سجلت في كأس العالم. وعلى الرغم من البداية الخجولة بعض الشيء أمام منتخب مصر (هدف في الدقيقة ما قبل الأخيرة من قبل المدافع خوسيه خيمينيز)، سيكون سواريز أمام فرصة هز الشباك في مباراة السعودية احتفالا بالمئوية.

المصدر: أ ف ب

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