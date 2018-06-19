لاعبو منتخب الدنمارك يفاجئون زميلهم في مونديال روسيا

كشفت تقارير صحفية، أن لاعبي المنتخب الدنماركي لكرة القدم دفعوا مجتمعين ثمن رحلة جوية خاصة كهدية لزميلهم جوناس كوندسين، لرؤية طفلته التي رزق بها مؤخرا.

وبعد المباراة الأولى للدنمارك في مونديال روسيا، والتي فازت فيها على بيرو بهدف نظيف، سافر كوندسين يوم السبت الماضي إلى الدنمارك لرؤية ابنته وعاد أمس الاثنين وشارك في تدريبات الفريق.

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وتلعب الدنمارك مباراتها الثانية ضمن المجموعة الثالثة يوم الخميس المقبل في مدينة سمارا، قبل أن تختتم مبارياتها في دور المجموعات بمواجهة فرنسا في الـ26 من يونيو الجاري.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر