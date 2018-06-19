رسالة ليفربول للفرعون صلاح قبل مواجهة روسيا في المونديال

وجه نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤازرة للاعبيه، محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، وساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي، قبل مباراتي منتخبيهما في مونديال روسيا اليوم الثلاثاء.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر "تويتر" صورة للاعبيه الاثنين، مرفقة بعبارة: "حظ موفق لساديو ماني ومو صلاح اليوم".

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ويخوض منتخب الفراعنة مباراة مصيرية اليوم في الساعة 21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة أمام منتخب البلد المضيف روسيا في مدينة بطرسبورغ.

وخسر المنتخب المصري مباراته الأولى أمام أوروغواي بهدف نظيف، فيما تتصدر روسيا المجموعة بعد فوزها الكاسح على السعودية بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية.

وتلعب السنغال مباراتها الأولى اليوم الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة أمام منتخب بولندا، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كولومبيا واليابان.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر