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كوبر يستقر على تشكيلة "الفراعنة" لمواجهة روسيا

19 يونيو 2018 | 08:45 GMT
كوبر يستقر على تشكيلة "الفراعنة" لمواجهة روسيا
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Amr Abdallah Dalsh / Reuters

أفادت تقارير إعلامية قادمة من مدينة سان بطرسبورغ، التي تحتضن اليوم مواجهة مصر وروسيا، بأن مدرب الفراعنة، الأرجنتيني هيكتور كوبر، استقر على تشكيلة فريقه التي ستخوض المباراة.

وذكرت التقارير، أن كوبر سيعتمد على النجم محمد صلاح في مواجهة روسيا ضمن فعاليات مونديال 2018، بعدما استبعده من المباراة الأولى أمام الأوروغواي، من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي بشكل كامل من الإصابة.

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وأشارت التقارير إلى أن كوبر، سيدفع كذلك بمحمود حسن "تريزيغيه" من البداية على حساب عمرو وردة.

ويتوقع أن يدخل المنتخب المصري المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: علي جبر، أحمد فتحي، محمد عبد الشافي، أحمد حجازي.

في خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن "تريزيغيه"، ومروان محسن.

المصدر: وكالات

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