إنجليزي يقطع ألفي كيلومتر بالقارب لتشجيع منتخب بلاده في روسيا

قطع مشجع إنجليزي يدعى غراهام كنتسلي ألفي كيلومتر، لمؤازرة منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

واحتاج كنتسلي إلى ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع، لقطع نحو ألفي كيلومتر لحضور أول مواجهة لإنجلترا في مونديال 2018 ضد تونس، التي أقيمت أمس في مدينة فولغوغراد، وانتهت بفوز "منتخب الأسود الثلاثة" بهدفين مقابل هدف واحد.

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وعلى متن اليخت الخاص به "شارلين"، الذي يصل طوله إلى نحو عشرة أمتار، وبصحبة طاقم من ثلاثة أفراد، أبحر كنتسلي من نهر "الدانوب"، واجتاز البحر الأسود، قبل أن يعبر بحر "أزوف"، ويتجه عبر قناة "فولغا-دون" إلى فولغوغراد الواقعة على بعد 900 كيلومتر جنوبي العاصمة موسكو.

وقال كنتسلي لحظة وصوله إلى فولغوغراد: "راودتني الفكرة لعدة سنوات.. كان دوما في ذهني أن نصل إلى هذه المدينة قبل المباراة مباشرة".

المصدر: رويترز