رسميا.. أتلتيكو مدريد يعلن تجديد عقد غريزمان

أعلن نادي أتلتيكو مدريد وصيف بطل الدوري الإسباني أن مهاجمه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان الذي فضل البقاء معه على الانتقال إلى البطل المحلي برشلونة، مدد عقده موسما إضافيا حتى 2023.

ومدد النادي الإسباني كذلك لمواطنه المدافع لوكاس هرنانديز حتى عام 2024.

وأعلن نادي العاصمة في بيان على "تويتر" "مدد أنطوان غريزمان عقده موسما إضافيا حتى 30 يونيو 2023"، موضحا أنه تم توقيع العقد في معسكر المنتخب الفرنسي بضواحي موسكو، حيث يتواجد غريزمان (27 عاما) بمعية زملائه للمشاركة في مونديال روسيا 2018.

Grandes noticias desde Rusia. @AntoGriezmann ha firmado su renovación hasta 2023, @LucasHernandez hasta 2024 y Lemar su contrato #AúpaAtleti https://t.co/f1wjstCtj6 pic.twitter.com/vgRN0pture — Atlético de Madrid (@Atleti) June 18, 2018

وأكد النادي الإسباني أن هرنانديز وقع أيضا عقده الجديد في المعسكر الروسي أيضا، في حين أن مواطنهما لاعب الوسط المهاجم توما ليمار الذي تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع فريقه موناكو الفرنسي، وقع على عقده أيضا بانتظار إعلان الصفقة رسميا.

المصدر: أ ف ب