نبيل معلول يعلق على خسارة تونس أمام إنجلترا

تحدث مدرب منتخب تونس نبيل معلول، عن أسباب الهزيمة أمام إنجلترا في أولى مباريات "نسور قرطاج" في كأس العالم روسيا 2018، مؤكدا أن فريقه فقد التركيز في آخر الدقائق.

ونجح المنتخب الإنجليزي في الفوز، على نظيره التونسي، 2-1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.

وقال معلول في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا: "لعبنا مباراة قوية وكنا ندا قويا لهم. رغم الخسارة الصعبة، هذه النتيجة ستعطينا حافزا أكبر للتركيز في المباريات المقبلة".

وأضاف "بعد إصابة الحارس بوقت مبكر، أصبح لدينا تبديلين فقط لبقية الوقت، وقد كانت تلك التبديلات مخططا لها من قبل المباراة. ومع تطور الأحداث قمنا بكثير من التحركات التكتيكية بين اللاعبين من أجل استغلال بعض الأمور الفنية ولتصحيح بعض الأخطاء".

وتابع معلول "هاري كين قدم مباراة ممتازة، هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ومطلوب من أكبر الأندية في أوروبا. لقد كان وراء الفوز الإنجليزي اليوم. مهاجم متميز كان في الوقت المناسب دوما للتسجيل".

وختم مدرب تونس "بالنسبة لإصابة الحارس معز حسن، كانت في الكتف وكان إخراجه إجباريا من اللعب، نأمل ألا تكون خطيرة، وسننتظر إجراء الفحوصات لتحديد مصيره".

وسيلتقي المنتخب التونسي نظيره البلجيكي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة على ملعب سبارتاك في موسكو في الـ23 من الشهر الحالي.

المصدر: فيفا