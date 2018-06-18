شاهد.. أهداف مباريات اليوم الخامس لمونديال روسيا 2018

شهد اليوم الخامس من منافسات بطولة كأس العالم روسيا 2018 (7 أهداف) في ثلاث مباريات انتهت جميعها بالفوز بنتائج متفاوتة.

السويد - كوريا الجنوبية 1-0

انتهت المباراة الأولى التي جمعت بين منتخب السويد وكوريا الجنوبية، بفوز الأول بهدف وحيد بواسطة أندرياس جراتكفيست من ركلة جزاء، لتحتفل الجماهير الإسكندنافية بالفوز في مباريات منتخب بلادهم الافتتاحية منذ مباراة المكسيك (0-3) في نسخة 1958، ولتحتل بذلك السويد صدارة المجموعة السادسة مع المكسيك، بينما تتذيل كل من ألمانيا وكوريا الجنوبية المجموعة.

Reuters

بنما - بلجيكا 0-3

أما المباراة الثانية، والتي جمعت بنما مع بلجيكا، فلقد نجح منتخب بنما الصلب، بتماسك لاعبيه، في بناء جدار أمام بلجيكا التي تكسرت جميع محاولات مواهبها في الشوط الأول، لكن بلجيكا بفضل مواهبها الفردية تمكنت من قلب الأمور رأسا على عقب في الشوط الثاني محرزة 3 أهداف، لتتصدر المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن إنجلترا، تليها تونس ثم بنما.

Reuters

إنجلترا - تونس 2-1

وفي المباراة الأخيرة، بذلت إنجلترا مجهودا جبارا لكي تتخطى تونس في الأنفاس الأخيرة وتخرج فائزة عليها 2-1، لتصدم الجماهير العربية التي لم تهنأ بفرحة التعادل، وليتجرع بذلك المنتخب التونسي من نفس الكأس التي تجرعت منها جميع المنتخبات العربية (مصر والمغرب والسعودية) وبهذه النتيجة رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب البلجيكي.

Reuters

المصدر: RT

فادي سيمير