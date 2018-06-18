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كوبر يكشف موقفه من مشاركة محمد صلاح أمام روسيا

18 يونيو 2018 | 20:09 GMT
كوبر يكشف موقفه من مشاركة محمد صلاح أمام روسيا
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KARIM JAAFAR / AFP

كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حقيقة مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع منتخب الفراعنة في مواجهة روسيا غدا الثلاثاء.

وقال هيكتور كوبر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة روسيا إنه يسعى إلى حصد النقاط الثلاث، وأن اللاعبين أدوا كل ما عليهم في مواجهة أوروغواي الماضية.

وأضاف أن محمد صلاح جاهز بدنيا من أجل المشاركة أمام روسيا ولكنه سيخضع لفحص طبي اليوم للتأكد من حالته.

وأشار هيكتور كوبر إلى أنه لم يحسم أمر مشاركة محمد صلاح أساسيا حتى الآن في مواجهة روسيا، مشددا على أنه لاعب مهم في المنتخب المصري.

وتعرض المنتخب المصري للخسارة في مباراته الأولى في مونديال روسيا أمام نظيره الأوروغوياني بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية، فيما أمطر منتخب روسيا نظيره السعودي بخماسية نظيفة في المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2018 والتي استضافها ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: وكالات

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