توقعات مورينيو: لقاء روسيا ومصر سيكون حاسما للمنتخبين في المونديال

صرح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي انضم لفريق قناة RT في تغطية كأس العالم 2018، حول اللقاء المرتقب بين منتخبي روسيا ومصر، بأن الفائز بينهما سيتأهل للدور الثاني.

وقال مورينيو: "أتوقع أن تقرر نتيجة هذه المباراة أي المنتخبين سيتأهل للدور الثاني، حيث يفترض أن يجمع كل منهما ثلاث نقاط خلال مباراتيهما مع السعودية، ولذلك أعتبر هذه المباراة حاسمة للمنتخبين".

وقال مورينيو "السبيشال وان":" على روسيا أن تحد من خطورة صلاح لأنه يشكل الفارق وعليه أن يفرض لياقته".

شاركونا توقعاتكم، التي يمكنكم التعبير عنها بالتصويت عبر موقع RT!.

المصدر: RT

أليكسي اسبر