الأمريكي غيغر حكما لمواجهة المغرب والبرتغال

أعلنت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن الأمريكي مارك غيغر سيقوم بإدارة مباراة المغرب والبرتغال في الجولة الـ2 من دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم 2018.

وسيساعد الحكم الأمريكي في إدارة المباراة التي ستجري يوم الأربعاء القادم على ملعب لوجنيكي وسط العاصمة موسكو، كل من مواطنه فرانك أنديرسون والكندي جو فليتشير وسيكون الروسي سيرغي كاراسيف حكما رابعا.

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وسيحاول المنتخب المغربي تعويض خسارته بهدف وحيد في المباراة الأولى أمام إيران وتجنب الخروج المبكر من المونديال، بينما سيسعى رونالدو ورفاقه لحصد نقاط المباراة الثلاث بعد التعادل في المباراة الأولى مع المنتخب الإسباني.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر