مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة تونس وإنجلترا

يستهل المنتخب التونسي رابع الممثلين العرب مشواره في مونديال روسيا بمواجهة كبيرة أمام انجلترا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وبنما.

وأعلن المدير الفني لمنتخب تونس نبيل معلول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة انجلترا.. وجائت على النحو التالي:

معز حسن، ديلان براون، علي معلول، صيام بن يوسف، ياسين مرياح، إلياس الصخيري، فرجاني ساسي، أنيس بدري، نعيم السليتي، فخر الدين بن يوسف، وهبي الخزري.

في المقابل، أعلن المدير الفني لمنتخب إنجلترا غاريث ساوثجيت التشكيلة الرسمية وجاءت على النحو التالي:

جوردان بيكفورد، جون ستونز، كايل والكر، جاري كاهيل، كيران تيربير، آشلي يونغ، جوردان هندرسون، ديلي آلي، جيسي لينغارد، هاري كين، رحيم سترلينغ.

المصدر: RT