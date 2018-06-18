الإصابة تنهي مشوار المدافع الإيراني جشمي في مونديال روسيا

وضعت الإصابة حدا لمشاركة المدافع روزبيه جشمي مع المنتخب الإيراني لكرة القدم في مونديال روسيا 2018، بحسب ما أعلن الاتحاد الإيراني للعبة اليوم.

وأوضح الاتحاد في بيان أن مدافع استقلال طهران البالغ 24 عاما، تعرض لإصابة عضلية في التمارين أمس، من دون أن يحدد طبيعتها: "بعد الفحوص الطبية ... يبدو أن اللاعب لن يكون قادرا على مرافقة المنتخب الوطني في المباريات المقبلة في كأس العالم"، إلا أنه سيبقى برفقة المنتخب خلال المونديال.

ويعتبر روزبيه جشمي، أحد اللاعبين المفضلين، للبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني، كما كان أحد أبرز اللاعبين في المباراة التي فازت بها إيران على المغرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

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وتتصدر إيران ترتيب المجموعة الثانية التي تضم أيضا إسبانيا والبرتغال، بعد تعادل المنتخبين الأوروبيين 3-3 في الجولة الأولى.

وتلاقي إيران منتخب إسبانيا في الجولة الثانية يوم الأربعاء في مدينة قازان الروسية، على أن تخوض مباراتها الأخيرة في الدور الأول ضد البرتغال في الـ25 من يونيو الجاري في سارانسك.

المصدر: وكالات