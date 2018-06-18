المنتخب المصري يكشف الموقف النهائي عن مشاركة صلاح أمام روسيا

كشف رئيس بعثة المنتخب المصري في روسيا عصام عبدالفتاح، عن أن التشخيص الطبي يؤكد جاهزية محمد صلاح للمشاركة في المباريات المقبلة في مونديال روسيا 2018، بداية من مباراة مصر مع روسيا.

وقال "عبدالفتاح"، في تصريحات صحفية، إن الأمور تسير بشكل جيد استعدادا لمباراة روسيا، غدا الثلاثاء.

وغاب صلاح عن المباراة الأولى التي خسرها منتخبه أمام الأوروغواي بهدف جاء في الوقت القاتل، لكن مدرب الفراعنة أكد بعد المباراة أن صلاح سيكون جاهزا بكامل لياقته في مباراتي روسيا والسعودية.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث، خلف كل من روسيا والأوروغواي، ويتذيل الأخضر السعودي قائمة المجموعة الأولى، بعد خسارته الثقيلة أمام روسيا (0-5)، في المباراة الافتتاحية للمونديال، يوم الخميس الماضي.

المصدر: وكالات