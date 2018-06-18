ألمانيا تتعهد برد اعتبارها أمام المكسيك في كأس العالم

تسببت الخسارة التي تجرعتها ألمانيا أمام المكسيك في كأس العالم المقامة في روسيا حالة من الارتباك للـ"المانشافت"، لكن المدرب يواخيم لوف يبدو واثقا في قدرة لاعبيه على التعافي سريعا.

وتعرض حامل اللقب منتخب ألمانيا لهزيمة مفاجئة (0-1) أمام نظيره المكسيكي، في اللقاء الذي جمعهما أمس، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال المدير الفني الألماني لوف، الذي لا ينوي تغيير خططه أمام السويد وكوريا الجنوبية في بقية مواجهات المجموعة السادسة، إن فريقه يستطيع التعويض ورد الاعتبار.

وأضاف المدرب البالغ من العمر 58 عاما "سنتعلم دروسا من هذه الهزيمة، وسنتحسن في المرة المقبلة. لن نتخلى بالتأكيد عن خططنا، ولكن كل ما علينا فعله هو اكتشاف مكامن القوة لدينا من جديد".

وتتمثل مكامن القوة في الطريقة الهجومية التي يلجأ إليها الفريق مع وجود دفاع متماسك، وهما العنصران اللذان غابا بشدة عن ألمانيا أمام المكسيك.

وقال لوف "إنه موقف استثنائي بالنسبة لنا، لكن يجب علينا التعامل معه. لم يقدم المنتخب أداءه المعتاد في الهجوم أو التمرير.. سنحلل الموقف. يمتلك الفريق الخبرة الكافية للتعامل مع الموقف وسننهض مجددا".

ويتعين على ألمانيا، التي ستواجه السويد قبل أن تلتقي كوريا الجنوبية، الفوز في المباراتين إذا أرادت التأهل لدور الستة عشر.

المصدر: رويترز