قطر تفتتح منطقة للمشجعين بالتزامن مع مونديال روسيا

افتتحت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية في العاصمة الدوحة منطقة المشجعين "قطر فان زون" والتي خصصت لاستقبال عشاق كرة القدم ومشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم.

وأحيا حفل الافتتاح الرسمي لمنطقة المشجعين، في صالة علي بن حمد العطية، الفنان القطري فهد الكبيسي، إلى جانب حفل استعراضي كروي وموسيقي بين المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم بروسيا 2018.

وتعد صالة علي بن حمد العطية أكبر منطقة مشجعين بالدوحة، ضمن 3 مناطق في قطر توفر فرصة مشاهدة مباريات كأس العالم مجانا وكذلك تناول الطعام في أكثر من 40 مطعما قطريا. بجانب حضور 6 حفلات غنائية تُقام في منطقة المشجعين خلال فترة كأس العالم.

RT

واستمتع الجمهور العاشق لكرة القدم بصفة عامة ومشجعو المنتخبات المشاركة من المقيمين في قطر، بالأجواء المونديالية منذ اليوم الأول لانطلاق بطولة كأس العالم روسيا 2018، حيث جرى توفير شاشتين عملاقتين للمشاهدة، الأولى في الصالة الرئيسية التي تتسع لأكثر من 1200 مشجع، والثانية تتسع لأقل من هذا العدد ولكنها مخصصة للعائلات، وجرى توفير العديد من الألعاب داخلها، فضلا عن نوافذ للمطاعم، وكذلك الفعاليات الموجودة ومنها الرسم على الوجوه، كما تم توفير أدوات الرسم والتلوين للأطفال .

وحرصت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع شركائها على توفير أفضل الأجواء للجماهير للاستمتاع بمباريات كأس العالم "مجانا"، وخلق أجواء تحاكي مناخ كأس العالم. ليس في هذه الصالة فقط، ولكن حتى في المنطقتين الأخريين اللتين أعدتهما اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع شركائها في الحي الثقافي (كتارا) وفي مطار حمد الدولي.

RT

وسوف تتواصل فعاليات المهرجان الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة على مدى أحد عشر أسبوعا، يحتفى خلالها بتنوع عروض التسوق الترويجية وعروض قطاع الضيافة التي توفرها قطر، بالإضافة إلى باقة من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الرياضية.

المصدر: RT