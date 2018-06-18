مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة بلجيكا وبنما

تستهل بلجيكا مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه بنما الوافد الجديد إلى المونديال، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي إنجلترا وتونس.

وأعلن كل من الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب بلجيكا والكولمبي هرنان غوميز مدرب بنما تشكيلتهما الرسمية لبداية اللقاء الذي ينطلق في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

إقرأ المزيد

المصدر: twitter/fifaworldcup