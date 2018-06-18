شاهد.. رد فعل صلاح على طلب مدهش من أحد المشجعين

لاقى مقطع فيديو للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن رد فعل مضحك مع أحد المشجعين المصريين في روسيا.

وطلب المشجع في الفيديو من صلاح بالدعاء له، ليرد الأخير عليه ضاحكا "ادعيلي أنت".

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أعلن خوض منتخب مصر اليوم المران الأخير قبل مواجهة منتخب روسيا غدا الثلاثاء، بمشاركة النجم محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الانجليزي.

وغرد الحساب الرسمي للاتحاد، "التدريب الأخير لمنتخب مصر على ملعب المباراة في مدينة "سان بطرسبورغ" الساعة 7:30 مساء اليوم".

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة مصر مع روسيا في التاسعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ويتصدر منتخب روسيا قمة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على السعودية بخمسة أهداف دون رد، بينما يحتل منتخب مصر المركز الثالث من دون نقاط وخسر مباراته الأولى أمام أوروغواي بهدف نظيف.

المصدر: "فيسبوك"