أبوتريكة يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة روسيا

وجه لاعب منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، رسالة خاصة للاعبي المنتخب المصري، قبل مواجهة منتخب روسيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.

وكتب أبوتريكة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "منتخبنا المصري التاريخ يكتبه الرجال وأنتم رجال نفس الروح والعزيمة ومزيد من الثقة والشجاعة نستطيع تقديم الأفضل نحن معكم دائما ونفخر بكم".

منتخبنا المصري التاريخ يكتبه الرجال وأنتم رجال نفس الروح والعزيمة ومزيد من الثقة والشجاعة نستطيع تقديم الأفضل نحن معكم دائما ونفخر بكم 🇪🇬🇪🇬🇪🇬 — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 18 июня 2018 г.

وخسر المنتخب المصري أولى مبارياته في المونديال أمام نظيره الأوروغوياني 0-1، بهدف في الوقت القاتل، وبغياب نجمه الأول محمد صلاح، الذي أكدت مصادر صحفية أنه أصبح جاهزا 100% لخوض المواجهة أمام روسيا.

ويتصدر المجموعة، المنتخب الروسي الفائز في حفل الافتتاح على نظيره السعودي (5-0) وبرصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن أوروغواي في حين تحل مصر ثالثا.

المصدر: تويتر