مدرب منتخب روسيا يحدد نقطة التشابه بين مصر والسعودية

قارن مدرب المنتخب الروسي لكرة القدم ستانيسلاف تشيرتشيسوف بين منتخب مصر، الذي سيواجهه فريقه غدا، ومنتخب السعودية، كما حدد نقطة التشابه بين "الفراعنة" والأخضر السعودي.

وقال تشيرتشيسوف في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة مصر: "لا أستطيع حتى الآن تقييم ومقارنة هذين المنتخبين (المصري والسعودي). ولكن هناك تشابه واحد: فهما يلعبان بنظام مماثل ولديهما مجموعة جيدة من اللاعبين الذين يمتازون بالفنيات.. لكن منتخب مصر يحتل مرتبة أعلى من السعودية".

وستقام غدا في مدينة سان بطرسبورغ، مباراة روسيا ومصر، التي تدخل ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018.

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وكانت روسيا قد تغلبت على السعودية في افتتاح المجموعة الأولى بخماسية نظيفة، بينما خسرت مصر أمام أوروغواي بهدف نظيف ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

المصدر: RT