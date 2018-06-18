مشجعو بنما يشعلون الأجواء في مدينة سوتشي قبيل مواجهة بلجيكا (فيديو)

أشعل مشجعو بنما أجواء مونديال روسيا في مدينة سوتشي عروس البحر الأسود، خلال توجههم إلى ملعب المدينة لدعم منتخبهم قبل اللقاء المرتقب أمام بلجيكا اليوم في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو.

وتشارك بنما في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، وتعتزم الظهور بأفضل صورة في مباراتها الافتتاحية بالاعتماد على التضامن الدفاعي والانضباط التكتيكي والهجمات المضادة.

ويلعب المنتخبان البلجيكي والبنمي ضمن المجموعة السابعة بجانب كل من منتخبي تونس وإنجلترا واللذين يلتقيان في الساعة (21:00) اليوم أيضا.

المصدر: RT

أليكسي اسبر