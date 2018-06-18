الداهية مورينيو يقدم "وصفته السحرية" لروسيا لتجاوز عقبة مصر

توقع محلل قناة RT المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، أن تكون مباراة روسيا ومصر غدا في مونديال 2018، مصيرية للمنتخبين، كما قدم "وصفته السحرية" لروسيا لإيقاف "الفراعنة".

وقال مورينيو: "على منتخب روسيا أن يحد من خطورة النجم المصري محمد صلاح، لأنه يشكل الفارق، وعليه أيضا أن يفرض لياقته".

إقرأ المزيد

وأكد مورينيو أن هذه المباراة ستحدد أيا من المنتخبين (روسيا أم مصر) سيرافق منتخب أوروغواي إلى الدور الثاني، على اعتبار أن الأخير سيخطف البطاقة الأولى عن المجموعة الأولى، بينما ستكون السعودية، التي خسرت في الجولة الأولى أمام روسيا بخماسية نظيفة، خارج المنافسة.

المصدر: RT