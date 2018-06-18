ألمانيا تغلق تدريباتها بعد الخسارة أمام المكسيك

قرر المنتخب الألماني تغيير خططه الخاصة بالتدريبات التي سيجريها اليوم الإثنين، بعد الهزيمة غير المتوقعة أمام المكسيك أمس، وأعلن عدم فتح الأبواب للجماهير لحضور المران.

ومن المقرر أن يتدرب بطل العالم، الذي سقط بشكل مفاجئ أمام المكسيك، بهدف دون رد أمس الأحد في الجولة الأولى من مونديال روسيا، يتدرب خلف الأبواب المغلقة بمعسكره في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

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وبالإضافة إلى ذلك، ألغى الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤتمرا صحفيا لفليب لام، اللاعب الألماني السابق الذي كان أحد عناصر المنتخب الألماني الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014.



ويعد لام أحد أبرز الوجوه التي تروج لملف ترشح ألمانيا لتنظيم بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

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وبدأ منتخب "المانشافت" أمس مشوار الدفاع عن لقبه العالمي بهزيمة مدوية (0-1)أمام المكسيك بملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو.



وتعتبر هذه هي المرة الأولى منذ العام 1982 التي تستهل فيها ألمانيا مشوارها في المونديال بهزيمة.



ويلتقي المنتخب الألماني، بقيادة مدربه الوطني يواكيم لوف، يوم السبت المقبل مع السويد، قبل أن يختتم مشواره في المجموعة السادسة بلقاء كوريا الجنوبية بعدها بـ4 أيام.

المصدر: وكالات