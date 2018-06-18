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الرئيس المكسيكي يهنئ منتخب بلاده بعد الفوز التاريخي على ألمانيا

18 يونيو 2018 | 07:41 GMT
الرئيس المكسيكي يهنئ منتخب بلاده بعد الفوز التاريخي على ألمانيا
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Christian Hartmann / Reuters

حرص الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو على تهنئة منتخب بلاده بعد الفوز على ألمانيا بهدف دون رد، في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وقال نييتو في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "المكسيك تنافس بقوة في المونديال الروسي بعد فوزها على أفضل منتخب في العالم.. لقد قدمتم مباراة رائعة.. أهنئكم".

وانتزعت المكسيك أول ثلاث نقاط لها في مونديال روسيا، بعدما حققت فوزا تاريخيا على ألمانيا. فهذه المرة الأولى التي تتغلب فيها المكسيك على "المانشاف" في تاريخ مواجهاتهما الرسمية.

المصدر: وكالات

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