مشجع مكسيكي يفاجئ صديقته بعد فوز منتخب بلاده على ألمانيا

ارتأى مشجع مكسيكي أن يجعل من فوز منتخب بلاده على نظيره الألماني في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، ذكرى راسخة في ذهنه.

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وخلال احتفالات الجماهير المكسيكية بفوز منتخب بلادها على "الماكينات" الألمانية بهدف دون رد، فاجأ أحد المشجعين صديقته، حيث جثا على ركبتيه، وطلب يدها للزواج. ولم تتوان الفتاة في قبول الطلب، وقامت باحتضان صديقها، تحت هتافات المشجعين الذين تحمسوا لفكرة الشاب ولردة فعل صديقته.

What better time to ask someone to marry you than after your team beats the defending World Cup champs? (via @ESPNFC) pic.twitter.com/rZPrAPlMdk — ESPN (@espn) 17 июня 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة المكسيك وألمانيا تدخل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة لمونديال روسيا 2018.

المصدر: sport24.ru