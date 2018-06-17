شاهد.. أهداف مباريات اليوم الرابع لمونديال روسيا 2018

جرت ثلاث مباريات في اليوم الرابع لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا، وانتهت اثنتان منها بنتيجتين مفاجئتين.

ففي المباراة الأولى، قاد قائد المنتخب الصربي، ألكسندر كولاروف، بلاده إلى تحقيق فوز ثمين على نظيره الكوستاريكي بهدف وحيد أحرزه، في الدقيقة الـ 57، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، في مدينة سمارا، أمام 41432 متفرجا.

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وشهدت المباراة الثانية مفاجأة كبيرة بخسارة المنتخب الألماني، في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطل العالم، أمام نظيره المكسيكي، بهدف وحيد أيضا، حمل توقيع مهاجمه هيرفينغ لوزانو سجله، بحلول الدقيقة الـ 35 من زمن الشوط الأول، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، أمام78011 متفرجا.

بينما سقط المنتخب البرازيلي في المباراة الثالثة، في فخ التعادل أمام نظيره السويسري بهدف لكل منهما.

فقد افتتح النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو التسجيل لبلاده، بهدف سجله بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة، عند الدقيقة العشرين، من زمن الشوط الأول للقاء.

وأدرك لاعب خط الوسط السويسري، ستيفين زوبير، التعادل لمنتخب بلاده، بتسديدة رأسية رائعة أيضا، بعد ضربة ركنية من الزاوية اليمنى، وذلك في الدقيقة الـ 50 من عمر المباراة، التي جرت على ملعب "روستوف"، في مدينة روستوف على نهر الدون، بحضور 43039 متفرجا.

المصدر: RT

نايف الكوردي