لاعب وحيد من مونديال 2002 يبدأ مشواره في مونديال روسيا

أصبح مدافع المنتخب المكسيكي المخضرم رافائيل ماركيز اللاعب الوحيد، الذي شارك في نهائيات النسخة الـ 21 لبطولة كأس العالم 2018، بين لاعبي مونديال 2002.

ودخل رافائيل ماركيز (39 عاما)، إلى داخل أرض ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، في الدقيقة الـ 75، في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الألماني، اليوم الأحد، وذلك في افتتاح منافسات المجموعة السادسة للمونديال.

وأصبح رافائيل ماركيز، بعد مشاركته في مونديال روسيا مع منتخب بلاده، ثالث لاعب يخوض منافسات خمس نسخ متتالية لنهائيات كأس العالم، بعد أن سجل حضوره في نهائيات العرس الكروي العالمي، في الأعوام (2002 و2006 و2010 و2014).

ونجح لاعبان اثنان فقط في خوض خمس دورات نهائية في بطولة كأس العالم في صفوف منتخبي بلديهما، وهما، مواطن ماركيز الحارس أنتونيو كارباخال (1950، 1954، 1958، 1962، 1966)، واللاعب الألماني لوثر ماتيوس (1982، 1986، 1990، 1994، 1998).

المصدر: وكالات

نايف الكوردي