التشكيلة الرسمية لموقعة كوستاريكا وصربيا في المونديال

تخوض كوستاريكا أولى مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه صربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي البرازيل وسويسرا.
وتم الإعلان منذ لحظات عن التشكيلة الرسمية للمنتخبين.
وأعلن المدير الفني لمنتخب كوستاريكا أوسكار راميريز عن تشكيلته الرسمية:
كيلور نافاس، اكوستا، غونزليز،دوارتي، كالفو، جامبوا، بورغيس، رويز، غوزمان، فينيغاس، و أورينيا.
#WorldCup— Futbol Costa Rica (@FutbolCR) June 17, 2018
Así alinea #laSele!#VamosTicos pic.twitter.com/ujXRkyfl5M
بينما جاءت تشكيلة منتخب صربيا بقيادة مدربها ملادين كرستاييتش على النحو التالي:
ستويكوفيتش، توسيتش، ايفانوفيتش، كولاروف، ميلينكوفيتش، ميليفويفيتش، تاديتش، ملينكوفيتش سافيتش، ماتيتش، لياييتش، و ميتروفيتش.
Startnih 1⃣1⃣ | 🇨🇷 🆚️ 🇷🇸#SrcemSvim #CRCSRB #WorldCup #SRB #FSS pic.twitter.com/jhc7tvspMJ— Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) June 17, 2018
المصدر: RT