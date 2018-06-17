التشكيلة الرسمية لموقعة كوستاريكا وصربيا في المونديال

تخوض كوستاريكا أولى مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه صربيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي البرازيل وسويسرا.

وتم الإعلان منذ لحظات عن التشكيلة الرسمية للمنتخبين.

وأعلن المدير الفني لمنتخب كوستاريكا أوسكار راميريز عن تشكيلته الرسمية:

كيلور نافاس، اكوستا، غونزليز،دوارتي، كالفو، جامبوا، بورغيس، رويز، غوزمان، فينيغاس، و أورينيا.

بينما جاءت تشكيلة منتخب صربيا بقيادة مدربها ملادين كرستاييتش على النحو التالي:

ستويكوفيتش، توسيتش، ايفانوفيتش، كولاروف، ميلينكوفيتش، ميليفويفيتش، تاديتش، ملينكوفيتش سافيتش، ماتيتش، لياييتش، و ميتروفيتش.

المصدر: RT