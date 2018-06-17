ليبرمان يسخر من منتخب الأرجنتين بعد التعادل أمام إيسلندا

سخر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، من تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره الإيسلندي، أمس السبت، ضمن منافسات كأس العالم في روسيا 2018.

وقال ليبرمان في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كان ينقصهم (الأرجنتينيين) التدرب في مباراة ودية أمام إسرائيل".

במשחק ארגנטינה מול איסלנד ראו עד כמה חסר למסי משחק אימון מול ישראל. שאפו לנבחרת לאיסלנד, מדינה קטנה 350,000 תושבים עם נבחרת ענקית. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) ١٦ يونيو ٢٠١٨

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني ألغى مباراته أمام المنتخب الإسرائيلي قبل 3 أيام من موعد المباراة المقرر بين الطرفين في مدينة القدس المحتلة، بعد حملة احتجاجات رسمية قادتها فعاليات شعبية وحملات ضغط قام بها نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل.

المصدر: وكالات