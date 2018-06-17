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بلجيكا تفتقد كومباني وفيرمايلن في المواجهة ضد بنما بداعي الإصابة

17 يونيو 2018 | 08:50 GMT
بلجيكا تفتقد كومباني وفيرمايلن في المواجهة ضد بنما بداعي الإصابة
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Francois Walschaerts / Reuters

أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم، أن المدافعين فانسان كومباني، وتوماس فيرمايلن، سيغيبان بسبب الإصابة، عن مواجهة بنما غدا، ضمن فعاليات مونديال 2018.

وقال مارتينيز في مؤتمر صحفي عقده أمس: "لقد تحسنت حالة توماس فيرمايلين كثيرا، كما توقعنا. لكن لن يكون معنا ضد بنما، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بخصوص استخدامه وفقا لحالته ومستواه. اعتقد أنه من الناحية الطبية، يمكن أن يكون جاهزا للمباراتين المقبلتين ضد تونس وإنجلترا (في 23 و28 من الشهر الجاري)".

وأضاف المدرب الإسباني: "بالنسبة لكومباني، يجب اتخاذ القرار النهائي بشأن تواجده ضمن التشكيلة الرسمية (23 لاعبا)، قبل 24 ساعة من بدء بلجيكا لمشوارها في النهائيات، وفقا للوائح الفيفا. في حالة انسحابه في اللحظة الأخيرة، يمكن استبداله بلوران سيمان، لاعب لوس أنجليس الأمريكي، حتى لو أن الأخير تم السماح له أمس، بالعودة إلى بلجيكا".

وأصيب القائد كومباني في عضلات أعلى الفخذ الأيمن في مباراة ودية ضد البرتغال قبل انطلاق فعاليات مونديال روسيا 2018، بينما يعاني فيرمايلين من إصابة في عضلات الفخذ الأيسر، تعرض لها الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

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