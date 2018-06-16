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ألمانيا تبدأ حملة الدفاع عن لقبها المونديالي بمواجهة المكسيك

16 يونيو 2018 | 17:23 GMT
ألمانيا تبدأ حملة الدفاع عن لقبها المونديالي بمواجهة المكسيك
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Thilo Schmuelgen / Reuters

تبدأ ألمانيا حملة الدفاع عن لقبها في بطولة كأس العالم، بمواجهة المكسيك غدا الأحد، على ملعب "لوجنيكي" في موسكو ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لمونديال 2018.

وتأمل ألمانيا السير على خطى إيطاليا والبرازيل، هذان المنتخبان الوحيدان اللذان توجا باللقب مرتين على التوالي، الأول عامي 1934 و1938، والثاني 1958 و1962.

لكن المدرب الألماني يواخيم لوف، يدرك صعوبة المهمة، وأقر في مؤتمره الصحافي عشية مواجهة المكسيك، أن الاحتفاظ باللقب هو "الإنجاز الأصعب على الإطلاق والتاريخ أثبت ذلك. لم ينجح أي منتخب في غضون 60 عاما (56 عاما بالتحديد) في تحقيق هذا الأمر".

وواصل لوف من ملعب "لوجنيكي"، الذي يأمل العودة إليه في الـ15 من يوليو المقبل لخوض نهائي مونديال روسيا: "المنتخبات تتطور وتتغير. لاعبون ينهون مسيرتهم وعليك ضم لاعبين مما يزيد من صعوبة الإنجاز".

ويتواجد في القائمة التي اختارها لوف للمشاركة في مونديال روسيا، تسعة من اللاعبين الذين قادوا "مانشافت" إلى لقبه العالمي الرابع عام 2014 في البرازيل. لكن الألمان يفتقدون في النسخة الحالية لاعبين مؤثرين جدا مثل القائد فيليب لام، باستيان شفاينشتايغر، وأفضل هداف في تاريخ كأس العالم ميروسلاف كلوسه (16 هدفا).

وستكون الفرصة سانحة أمام ألمانيا لكي ترتقي بمستواها تدريجيا في الدور الأول، لأن مجموعتها تبدو في متناولها على الورق، حيث تضم إضافة إلى المكسيك كلا من كوريا الجنوبية، والسويد.

المصدر: وكالات

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