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"بي إن سبورتس" ستكشف جدول المباريات المفتوحة في المونديال

16 يونيو 2018 | 16:38 GMT
"بي إن سبورتس" ستكشف جدول المباريات المفتوحة في المونديال
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/ AFP

تنتظر جماهير كرة القدم في العالم العربي الإعلان الرسمي عن جدول بث 22 مباراة من مونديال روسيا 2018 أعلنت قنوات بي ان سبورت نيتها وضعها على قناتها المفتوحة مجانا.

مجموعة beIN الإعلامية أشارت في بيانها الصحفي إلى أن هذه الخطوة هي استمرار لمبادرات حسن النية في إطار سعيها لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين العرب.

وتوقعت بعض مواقع الأخبار الرياضية العربية أن تشمل التغطية المجانية كافة مباريات المنتخبات العربية المشاركة إضافة للمباريات التي ستؤثر نتائجها على مصير تأهل العرب إلى الأدوار القادمة.

يذكر أن جدول البث المباشر للقناة المفتوحة على الموقع الرسمي للقناة ما يزال يخلو من نقل مباشر للمباريات حتى اللحظة.

المصدر: وكالات

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