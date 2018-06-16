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بعد الفوز على المغرب.. الاتحاد الإيراني سيبقي على كيروش حتى بطولة آسيا

16 يونيو 2018 | 15:10 GMT
بعد الفوز على المغرب.. الاتحاد الإيراني سيبقي على كيروش حتى بطولة آسيا
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/ Reuters

واصل الاتحاد الإيراني ترويجه للإبقاء على مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش بعد فوزه يوم الجمعة على نظيره المغربي ضمن مباريات المجموعة الثانية في مونديال روسيا 2018.

وأعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، أن كيروش باق مع المنتخب الإيراني حتى بطولة آسيا 2019، وحسب تصريحات متحدث، فإن الاتحاد الإيراني لا يزال يسعى إلى الحصول على موافقة كيروش، وقال محمود إسلاميان لوكالة أنباء (إيسنا): أولويتنا هي الحفاظ على كارلوس كيروش.

يذكر أن تغلب المنتخب الإيراني يوم الجمعة على نظيره المغربي بهدف دون مقابل، أحرزه أحد لاعبي المغرب في مرماه بالخطأ، يعتبر ثاني فوز تحققه إيران في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

المصدر: DPA

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