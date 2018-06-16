المغرب يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة البرتغال

تلقى منتخب المغرب ضربة موجعة، بعدما تأكد غياب متوسط ميدانه نور الدين أمرابط بسب الإصابة، عن المباراة التي ستجمع "أسود الأطلس" بالبرتغال الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مونديال 2018.

وتعرض أمرابط لإصابة قوية على مستوى الرأس، في المباراة الأولى للمنتخب المغربي في كأس العالم روسيا 2018، أمام إيران، والتي خسرها "أسود الأطلس" بهدف دون رد.

وأمضى أمرابط ليلة أمس في مستشفى في مدينة سان بطرسبورغ حيث أقيمت مباراة المغرب وإيران.

إقرأ المزيد

وتبدو مهمة المغرب في بلوغ الدور الثاني صعبة، بعد خسارته في المباراة الأولى، إذ سيواجه الأربعاء المقبل، البرتغال في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء إسبانيا، في الـ25 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات