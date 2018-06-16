بعيدا عن مونديال 2018.. النجمة الإسبانية موغوروزا تداعب كرة تنس عملاقة (فيديو)

نشرت لاعبة التنس الإسبانية، غاربيني موغوروزا، عبر حسابها الرسمي "فيسبوك للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف خلال تدريباتها.

وتظهر النجمة غاربيني موغوروزا في الفيديو وهي تداعب كرة تنس كبيرة بمهارة عالية، على غرار لاعبي كرة القدم.

ولدت غاربيني موغوروزا، في 8 أكتوبر 1993 بولاية ميراندا في فنزويلا، ولكنها تشارك في بطولات التنس للمحترفات كلاعبة إسبانية، وتشغل المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

المصدر: " facebook/GarbiMuguruza"

نايف الكوردي