سيمان يغادر معسكر بلجيكا بعد نجاح كومباني وفيرمالين في اختبار اللياقة

غادر المدافع الاحتياطي لوران سيمان معسكر منتخب بلجيكا بعدما أظهر المدرب روبيرتو مارتينيز ثقة في لياقة مدافعيه الأساسيين فينسن كومباني وتوماس فيرمالين، قبل مواجهة بنما في المونديال.

وسيأمل مارتينيز الآن في ألا يعاني مدافعاه المخضرمان مجددا من الإصابة التي عطلت استعداداتهما لكأس العالم روسيا 2018.

وأصيب القائد كومباني في عضلات أعلى الفخذ الأيمن في مباراة ودية ضد البرتغال قبل انطلاق فعاليات مونديال روسيا 2018، بينما يعاني فيرمالين من إصابة في عضلات الفخذ الأيسر، تعرض لها الشهر الماضي.

وكان لوران سيمان يتدرب مع المنتخب البلجيكي في روسيا تحسبا لفشل كومباني أو فيرمالين في اختبار اللياقة.

وتبدأ بلجيكا مشوراها في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بعد غد الاثنين بمواجهة بنما، ضمن منافسات المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبي تونس وإنجلترا.

المصدر: رويترز