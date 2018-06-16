ميليتو يتوقع ظهورا جيدا للأرجنتين في مونديال روسيا

توقع النجم الأرجنتيني المعتزل دييغو ميليتو أن يظهر منتخب بلاده بشكل جيد، في بداية مشواره ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وقال ميليتو خلال لقاء حصري مع شبكة RT: "أتوقع أن يظهر المنتخب الأرجنتيني بشكل جيد مع بداية مشوراه في المونديال.. نأمل ونثق أننا نملك أفضل اللاعبين في العالم، لذلك أتمنى أن يتحقق المبتغى".

وتطرق ميليتو أيضا إلى الجانب التنظيمي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث قال في هذا الصدد: "كل شيء منظم جيدا.. الناس سعداء ومتحمسون، ونأمل أن تكون بطولة كأس العالم جيدة".

إقرأ المزيد

وتفتتح الأرجنتين، التي خسرت نهائي النسخة الماضية من كأس العالم أمام ألمانيا (0-1)، مشوارها في مونديال روسيا، اليوم، بمواجهة إيسلندا، التي تشارك في نهائيات المونديال للمرة الأولى في تاريخها.

المصدر: RT