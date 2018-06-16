فرنسا تتخطى أستراليا بصعوبة في مونديال روسيا

حقق المنتخب الفرنسي البداية المطلوبة في كأس العالم روسيا 2018، بالفوز الصعب على منتخب أستراليا 2-1، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

تقدم أنطوان غريزمان لفرنسا في (د.58 من ركلة جزاء) بالاعتماد على تقنية الفيديو "VAR"، وأدرك ميل جيديناك التعادل لأستراليا بعدها بأربع دقائق من ركلة جزاء، قبل أن يخطف بول بوغبا هدف الفوز في (د.81) بعد أن أكدت تقنية خط المرمى شرعيته.

Reuters

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وتتيح هذه النتيجة ارتياحا كبيرا للمنتخب الفرنسي، الذي سيواجه بيرو ثم الدنمارك في الجولتين الأخيرتين، علما أن أنهما سيلعبان في وقت لاحق اليوم السبت.

المصدر: RT