مدرب المغرب راض عن أداء لاعبيه بعد الهزيمة أمام إيران

أعرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي عن رضاه بأداء لاعبي فريقه بعد الهزيمة أمام إيران 0-1 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا.

وفي تصريح تلفزيوني، الجمعة، بعيد انتهاء المباراة، قال رينارد "بكل تأكيد كان المنتخب الإيراني خطيرا في الكرات الثابتة، كنا نعلم ذلك، لقد سنحت لنا العديد من الفرص، ولكن لم نستغلها".

وأضاف "حصل الإيرانيون على هدف قاتل في الثواني الأخيرة، لقد قمنا بعمل جيد، ولكن هذه هي كرة القدم، سجلنا نحن في مرمانا بالخطأ، وأنا راض عن مستوى لاعبي فريقي".

واختتم رينارد تصريحه قائلا: "سنذهب لغرف خلع الملابس ونرى ما سيحدث في المباريات المقبلة".

المصدر: وكالات