مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة فرنسا وأستراليا

تستهل فرنسا مبارياتها في كأس العالم روسيا 2018 حين تواجه أستراليا، اليوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي الدنمارك وبيرو.

وأعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيلة الرسمية للديوك استعدادا لمواجهة أستراليا، في اللقاء المقرر له بعد قليل.



وجاءت تشكيلة المنتخب الفرنسي على النحو التالي:

La composition de l'Equipe de France !! #FRAAUS pic.twitter.com/nvtRFIt355 — Equipe de France (@equipedefrance) June 16, 2018

بينما جاءت تشكيلة المنتخب الأسترالي بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، على النحو التالي:

المصدر: RT