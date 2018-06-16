ما هو سر احتفال رونالدو "الغريب" بهدفه في إسبانيا؟

كشفت إحدى الشبكات التلفزيونية الأمريكية سر احتفال البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى إسبانيا،أمس الجمعة، في مونديال روسيا 2018.

وقالت شبكة "ESPN" إن سر احتفال رونالدو، بعد الهدف الأول بالإشارة على ذقنه، هو توجيه رسالة للجميع بأنه الأفضل في التاريخ، وليس الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة.

وأوضحت أن ميسي ظهر في الفترة الأخيرة في حملة إعلانات بصورة بجانب ماعز، في إشارة إلى أنه أفضل لاعب في كل الأوقات.

وكلمة ماعز باللغة الإنجليزية "Goat" تعتبر اختصارا لجملة الأفضل على الإطلاق "Greatst of all time".

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة التي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

المصدر: وكالات