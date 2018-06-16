مدرب البرتغال يعلق على تعادل منتخبه مع إسبانيا

قال المدير الفني لمنتخب البرتغال، فيرناندو سانتوس، إن منتخب بلاده لم يكن يهدف إلى التعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأضاف سانتوس، عقب المباراة، التي جمعت المنتخبين البرتغالي والإسباني، يوم الجمعة: "أعتقد أن التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنا، ومهمة، رغم أنه لم يكن هدفنا هو الحصول على نقطة من تلك المباراة".

وأوضح أنه "بكل تأكيد الأمور كانت تسير بشكل جيد، فإسبانيا منتخب متميز نجح في الاستحواذ على الكرة لبعض الفترات من اللقاء".

واختتم سانتوس تصريحه بالقول "يجب علينا تصحيح بعض الأخطاء التي وقعنا فيها والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة".

جاء تصريح سانتوس التليفزيوني عقب تعادل البرتغال مع إسبانيا بثلاثة أهداف لكل منهما في المونديال.

وبعد نهاية مباريات المجموعة الثانية، يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن البرتغال وإسبانيا، بينما يتذيل المنتخب المغربي الترتيب بلا رصيد من النقاط.

المصدر: الأناضول