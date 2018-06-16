تهنئة أمريكية بفوز المنتخب الإيراني مصحوبة بدعوة إلى السماح للمرأة بدخول الملاعب

باركت واشنطن لطهران انتصار المنتخب الإيراني في مونديال روسيا، آملة أن تسمح الحكومة الإيرانية للنساء بدخول ملاعب كرة القدم.

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وقالت صفحة السفارة الأمريكية الافتراضية في إيران، التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، في تغريدة على "تويتر": "نهنئ إيران بفوزها على المغرب. وبعد رؤيتنا للمدارج، نأمل أن تتمكن المرأة الإيرانية داخل إيران من مشاهدة المباريات الحية في الملاعب".

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في طهران مغلقة منذ عام 1979 ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين منذ حادث قيام الطلبة الإيرانيين باجتياح السفارة واحتجاز دبلوماسيين أمريكيين كرهائن بعد الثورة الإسلامية في إيران.

إلى ذلك، طالبت مشجعات المنتخب الإيراني اللواتي حضرن مباراة منتخب بلادهن أمام المغرب، أمس الجمعة، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، طالبن بالسماح للنساء الإيرانيات بحضور المباريات الكروية التي تجري في إيران.

وتم التقاط صور لمجموعة من السيدات الإيرانيات في مدرجات ملعب "فيشت الأولمبي" بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهن يرفعن لافتة مكتوب عليها "ادعموا الإيرانيات كي يدخلن إستاد بلدهن".

يذكر أن القانون الإيراني يحرم السيدات من دخول ملاعب كرة القدم في البلاد.

وحقق المنتخب الإيراني فوزا على المغرب بهدف نظيف، ليحصد أول 3 نقاط له في مشواره العالمي.

وهذا الفوز الثاني لإيران في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، وتحديدا منذ الفوز ضد أمريكا في مونديال 1998، حيث تعادل منتخبها آنذاك في 3 مباريات وخسر في ثمان لقاءات.

المصدر: الأناضول