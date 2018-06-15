نهاية الشوط الأول لمباراة المغرب وإيران بالتعادل السلبي

انتهى الشوط الأول للمباراة التي تجمع الآن المنتخب المغربي بنظيره الإيراني في افتتاح مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم المقامة في روسيا، بالتعادل السلبي.

وتبادل المنتخبان الاستحواذ على الكرة وتهديد المرمى، إلا أن مهاجمي الفريقين لم يترجموا الفرص التي أتيحت إليهم إلى أهداف، ليكون التعادل السلبي هو سيد الموقف في الشوط الأول.

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ويتوجب على المنتخب المغربي الفوز في هذه المباراة إن هو أراد تعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور الثاني، لاسيما أنه سيواجه في الجولتين المقبلتين، البرتغال وإسبانيا على الترتيب.

المصدر: RT